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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ НАМЕРЕНЫ СОВМЕСТНО ОТСТАИВАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
18:01 18.05.2022
В Минске 18 мая 2022 г. состоялись ежегодные консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и России по правозащитной проблематике в международных универсальных и региональных организациях.
Белорусскую делегацию возглавила начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Ирина Величко, российскую - директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Ринат Аляутдинов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, белорусские и российские дипломаты обменялись мнениями в отношении актуальных тенденций в деятельности международных организаций в сфере прав человека, констатировали продолжающийся рост политизации правозащитной тематики, как в ООН, так и в региональных организациях, что является препятствием для развития сотрудничества и диалога государств в этой сфере.
Участники консультаций согласовали подходы и конкретные совместные действия по отстаиванию интересов Беларуси и России в международных организациях в рамках правозащитной повестки дня. Договорились активизировать усилия для возвращения международных площадок в русло конструктивной работы с учетом интересов всех государств и разнозначного внимания ко всем правам человека во всех регионах мира.
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