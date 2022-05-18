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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НЦМ ГОТОВ ВЫСТУПИТЬ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И КНР
16:22 18.05.2022
Национальный центр маркетинга (НЦМ) готов выступить дискуссионной площадкой по совершенствованию условий ведения бизнеса между Беларусью и КНР. Это подтвердил директор НЦМ Николай Борисевич во время встречи с послом КНР Се Сяоюном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМ, на состоявшейся 18 мая 2022 г. встречи обсуждены возможности мобилизации делового потенциала для новой точки роста торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем.
Собеседники условились об установлении при содействии посольства КНР дополнительных каналов коммуникации с китайскими организациями, занимающимися маркетинговыми исследованиями и вопросами ВЭД.
Учитывая огромный потенциал китайского рынка, стороны договорились предпринять усилия для продвижения электронной торговли между Беларусью и Китаем.
Достигнута также договоренность об использовании возможностей центра для проведения деловых мероприятий, направленных на расширение двусторонних кооперационных связей.
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