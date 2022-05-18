Национальный центр маркетинга (НЦМ) готов выступить дискуссионной площадкой по совершенствованию условий ведения бизнеса между Беларусью и КНР. Это подтвердил директор НЦМ Николай Борисевич во время встречи с послом КНР Се Сяоюном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМ, на состоявшейся 18 мая 2022 г. встречи обсуждены возможности мобилизации делового потенциала для новой точки роста торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем.

Собеседники условились об установлении при содействии посольства КНР дополнительных каналов коммуникации с китайскими организациями, занимающимися маркетинговыми исследованиями и вопросами ВЭД.

Учитывая огромный потенциал китайского рынка, стороны договорились предпринять усилия для продвижения электронной торговли между Беларусью и Китаем.

Достигнута также договоренность об использовании возможностей центра для проведения деловых мероприятий, направленных на расширение двусторонних кооперационных связей.