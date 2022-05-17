Развитие двустороннего сотрудничества и готовность содействовать укреплению взаимовыгодных отношений по уже имеющимся направлениям. Об этом 17 мая 2022 года шла речь на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Республики Бурятия Российской Федерации.

Заседание прошло в Минске под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергея Шлычкова и главы Республики Бурятия Алексея Цыденова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, перед началом обсуждения Сергей Шлычков отметил важность белорусско-российского взаимодействия в области торгово-экономических, научно-технических и социально-культурных отношений.

«Вместе с представителями Бурятии нам предстоит наметить приоритетные точки соприкосновения в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, инноваций, выставочно-ярмарочной деятельности и других направлений, - рассказал глава ГКНТ. - Программа пребывания делегации Бурятии достаточно напряженная. Весь день расписан буквально по минутам. Во время визита мы запланировали посещение наших промышленных гигантов - МТЗ и МАЗ. Помимо этого, часть представителей пожелала посетить Министерство спорта и туризма, а также Министерство здравоохранения. Задумываемся о том, чтобы включить и другие объекты в нашу ознакомительную программу. Отдельно стоит отметить, там у них участие представителей Бурятии в международном форуме-выставке деловых контактов «Брест-2022».

В сою очередь Алексей Цыденов отметил налаживание сотрудничества по уже имеющимся направлениям, а также развитие новых.

«У нас в Бурятии очень много белорусской техники - тракторы «Беларус», МТЗ, бобруйские пресс-подборщики, а также самосвалы БЕЛАЗ. Поэтому мы будем поддерживать существующее сотрудничество и развивать его в других сферах. К примеру, Бурятия является основным производителем вертолетов в России, которые мы можем экспортировать. Также у нас производится электроника и есть большие перспективы по сельскому хозяйству в сфере семеноводства, селекции и других направлений. С белорусскими коллегами мы хотим обменяться опытом и нашими достижениями. От совместной работы ждем укрепления связей не только на государственном уровне, но и общения с бизнесом. Уверен, что найдем точки соприкосновения и перспективные направления в сотрудничестве, которое позволит получить общую выгоду для наших стран», - заявил Алексей Цыденов.

Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что заинтересован в поставках различной коммунальной техники, оборудования для парков, скверов и улиц, а также иллюминаций, подсветки и организации городского хозяйства. «Помимо этого, мы рассматриваем поставки общественного транспорта - автобусов и трамваев. Нас интересует все, от маленького минитрактора до самого большого агрегата. К тому же мы готовы открыть сборочные цеха на своей территории», - заявил Игорь Шутенков.

По итогам 2021 года товарооборот Беларуси и Бурятии составил $8,7 млн. Экспорт товаров осуществлялся по 77 товарным позициям, среди которых машиностроение и продукты питания.