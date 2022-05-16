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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
TURKISH AIRLINES ПРОДЛИЛА ОТМЕНУ РЕЙСОВ В МИНСК
14:34 17.05.2022
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Минск. Об этом сообщает Telegram-канал Telegram-канал Национального аэропорта Минск.
«Turkish Airlines уведомила о продлении отмены рейсов из Стамбула в Минск и обратно по 30 июня 2022 включительно», - говорится в сообщении.
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