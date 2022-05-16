МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

TURKISH AIRLINES ПРОДЛИЛА ОТМЕНУ РЕЙСОВ В МИНСК

14:34 17.05.2022 Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Минск. Об этом сообщает Telegram-канал Telegram-канал Национального аэропорта Минск. «Turkish Airlines уведомила о продлении отмены рейсов из Стамбула в Минск и обратно по 30 июня 2022 включительно», - говорится в сообщении.