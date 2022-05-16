|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЧУТЬ БОЛЕЕ 10 ПРИОРИТЕТНЫХ СОВМЕСТНЫХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОЕКТОВ НА $2,5 МЛРД
12:26 17.05.2022
Беларусь и Россия уже определили чуть более 10 приоритетных совместных импортозамещающих проектов на $2,5 млрд долларов. Об этом 16 мая 2022 года заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время пресс-подхода о промежуточных результатах и перспективных направлениях работы по импортозамещению.
По его словам, закрытие рынков и введение ограничений на импорт сырья и комплектующих придало новый импульс данной работе.
«Мы с российскими партнерами проанализировали товарные позиции, поступавшие из недружественных стран, и определили те ниши, которые можно освоить. По итогам полутора месяцев уже достигнуты первые результаты. Наработаны предложения по чуть более 10 инвестпроектам, которые заинтересовали наших партнеров по Союзному государству, в различных отраслях – сельхозмашиностроении, автомобилестроении, машиностроении, нефтехимии, приборостроении. Результатом их реализации станет выпуск востребованных на наших рынках продуктов. «Цена вопроса» – около $2,5 млрд инвестиционных вложений. Мы видим возможность финансировать такие разработки совместно с российскими коллегами. Также работаем с банками по созданию специальных продуктов для производителей импортозамещающих товаров. Это будет льготный кредит», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
Он добавил, что Минэкономики уже утвердило перечень импортозамещающей продукции, который станет ориентиром для бизнеса, что производить для страны, и для банков – под какие товары выдавать льготные кредиты. В ближайшее время он будет опубликован.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2022
Курсы в банках
на 17.05.2022
Конвертация в банках
на 17.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте