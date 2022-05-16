Беларусь и Россия уже определили чуть более 10 приоритетных совместных импортозамещающих проектов на $2,5 млрд долларов. Об этом 16 мая 2022 года заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время пресс-подхода о промежуточных результатах и перспективных направлениях работы по импортозамещению.

По его словам, закрытие рынков и введение ограничений на импорт сырья и комплектующих придало новый импульс данной работе.

«Мы с российскими партнерами проанализировали товарные позиции, поступавшие из недружественных стран, и определили те ниши, которые можно освоить. По итогам полутора месяцев уже достигнуты первые результаты. Наработаны предложения по чуть более 10 инвестпроектам, которые заинтересовали наших партнеров по Союзному государству, в различных отраслях – сельхозмашиностроении, автомобилестроении, машиностроении, нефтехимии, приборостроении. Результатом их реализации станет выпуск востребованных на наших рынках продуктов. «Цена вопроса» – около $2,5 млрд инвестиционных вложений. Мы видим возможность финансировать такие разработки совместно с российскими коллегами. Также работаем с банками по созданию специальных продуктов для производителей импортозамещающих товаров. Это будет льготный кредит», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Он добавил, что Минэкономики уже утвердило перечень импортозамещающей продукции, который станет ориентиром для бизнеса, что производить для страны, и для банков – под какие товары выдавать льготные кредиты. В ближайшее время он будет опубликован.