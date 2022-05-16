МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЭКСПЕРТЫ БЕЛАРУСИ И ВАО АЭС-МЦ ОБСУДЯТ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ БЕЛАЭС

10:11 17.05.2022 Эксперты Московского центра Всемирной организации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС-МЦ) с 17 по 19 мая 2022 г. будут находиться на государственном предприятии «Белорусская АЭС». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе визита московских экспертов состоится обмен информацией и обсуждение показателей эффективности работы БелАЭС в рамках анализа производственных показателей ВАО АЭС