В рамках саммита ОДКБ 16 мая в Москве Лукашенко и Путин во время длившейся 40 минут встречи обсудили три комплекса вопросов.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, первый - совместная работа белорусов и россиян по импортозамещению.

Второй вопрос - перевалка грузов Беларуси в портах России и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе порта Бронка.

Третий блок - ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса. В частности, совместная работа в области ракетостроения и по иным направлениям.

В итоге Лукашенко и Путин договорились, что в ближайшее время проведут отдельную встречу по всему спектру тем белорусско-российского сотрудничества и выполнению правительствами двух стран их поручений.