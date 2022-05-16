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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ПРОВЕДУТ ОТДЕЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
09:13 17.05.2022
В рамках саммита ОДКБ 16 мая в Москве Лукашенко и Путин во время длившейся 40 минут встречи обсудили три комплекса вопросов.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, первый - совместная работа белорусов и россиян по импортозамещению.
Второй вопрос - перевалка грузов Беларуси в портах России и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе порта Бронка.
Третий блок - ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса. В частности, совместная работа в области ракетостроения и по иным направлениям.
В итоге Лукашенко и Путин договорились, что в ближайшее время проведут отдельную встречу по всему спектру тем белорусско-российского сотрудничества и выполнению правительствами двух стран их поручений.
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