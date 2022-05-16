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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМПАНИЯ KESKO SENUKAI УХОДИТ ИЗ БЕЛАРУСИ
17:15 16.05.2022
Компания Kesko Senukai останавливает свою деятельность в Беларуси и уходит из числа акционеров торговой сети OMA. Об этом сообщает портал Delfi.
Сейчас продается 50% пакет акций в этой компании, которым косвенно управляют литовцы и финны. Процесс продажи пакета акций OMA планируют завершить в ближайшее время. Сообщается, что все торговые связи с OMA – и продажи и экспорт – были прекращены в апреле.
Ранее компания во всех странах Балтии оперативно остановила закупку российских и белорусских товаров.
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