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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНОСТРАНЦАМ РАЗРЕШИЛИ ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССКУЮ ПОГРАНЗОНУ К НЕКОТОРЫМ ТУРОБЪЕКТАМ БЕЗ ПРОПУСКА
13:37 16.05.2022
Решениями Витебского, Брестского и Гомельского облисполкомов по предложению органов пограничной службы определены маршруты для посещения иностранцами туристических объектов в пограничной зоне/полосе без предоставления пропуска.
Как сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси, иностранным гражданам для беспрепятственного проезда по данным маршрутам к месту отдыха в пограничной зоне или полосе понадобится только паспорт.
Следование к туробъекту разрешено установленными кратчайшими путями по автодорогам общего назначения, железным дорогам и водным маршрутам.
Кроме того, при транзите через погранзону разрешается посещать объекты придорожного сервиса.
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