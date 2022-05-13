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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ 18 МАЯ ЛЕТИТ В АЗЕРБАЙДЖАН
11:50 16.05.2022
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 18 мая летит с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.
Согласно информации, в двухдневной программе запланированы встречи с руководством страны, посещение Гянджинского автомобильного завода, международных выставок Caspian Agro и Inter Food, а также производственного предприятия "Иглим".
Кроме того, в рамках визита запланирована бизнес-встреча деловых кругов Беларуси и Азербайджана.
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