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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАПОРОЖЬЕ РАЗРЫВАЕТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БЕЛАРУСЬЮ
10:52 16.05.2022
Запорожье разрывает соглашения о сотрудничестве региона с белорусскими территориями. Об этом написал председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.
"Прекращаем сотрудничество с пособником России - Республикой Беларусь. Документы о прекращении торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с Республикой Беларусь по моему поручению уже подготовлены", - сообщил он.
В частности, прекращается действие соглашений 2018 года, которые были заключены в городе Гомель с Могилевским, Минским, Гомельским, Гродненским и Брестским областными исполнительными комитетами Беларуси.
"Кроме того, расторгнуты соглашения 1993 года об экономическом сотрудничестве между нашим регионом и белорусскими территориями", - отметил глава ОВА.
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