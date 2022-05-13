Запорожье разрывает соглашения о сотрудничестве региона с белорусскими территориями. Об этом написал председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

"Прекращаем сотрудничество с пособником России - Республикой Беларусь. Документы о прекращении торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с Республикой Беларусь по моему поручению уже подготовлены", - сообщил он.

В частности, прекращается действие соглашений 2018 года, которые были заключены в городе Гомель с Могилевским, Минским, Гомельским, Гродненским и Брестским областными исполнительными комитетами Беларуси.

"Кроме того, расторгнуты соглашения 1993 года об экономическом сотрудничестве между нашим регионом и белорусскими территориями", - отметил глава ОВА.