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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД ДЛЯ ГРАЖДАН ЛАТВИИ И ЛИТВЫ ДО КОНЦА ГОДА
09:17 16.05.2022
Власти Беларуси продлили безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца 2022 года.
"…принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
В нем отмечается, что решение принято с учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан.
"Данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике…", - отметили в ведомстве.
Ожидается, что такой подход «может служить ориентиром для западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе».
Ранее безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы и Латвии действовал с 15 апреля по 15 мая.
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