Власти Беларуси продлили безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца 2022 года.

"…принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

В нем отмечается, что решение принято с учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан.

"Данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике…", - отметили в ведомстве.

Ожидается, что такой подход «может служить ориентиром для западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе».

Ранее безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы и Латвии действовал с 15 апреля по 15 мая.