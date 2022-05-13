Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в Москве 16 мая он примет участие во "Встрече лидеров" стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

Помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.

В двустороннем формате запланированы переговоры Лукашенко с Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.