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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО "ВСТРЕЧЕ ЛИДЕРОВ" СТРАН ОДКБ И ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ПУТИНЫМ
13:38 14.05.2022
Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, в Москве 16 мая он примет участие во "Встрече лидеров" стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.
Помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.
В двустороннем формате запланированы переговоры Лукашенко с Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.
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