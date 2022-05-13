Совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Хабаровским краем Российской Федерации состоялось 13 мая 2022 года в Могилевском облисполкоме.

Как сообщает сайт облисполкома, по итогам заседания подписано соглашение о сотрудничестве между правительствами Беларуси и Хабаровского края в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах и соответствующий план мероприятий по его реализации на 2022-2024 годы.

Ожидается, что подписание этих документов должно стать основой наращивания взаимного внешнеторгового оборота, реализации эффективной политики импортозамещения и укрепления связей в социальной сфере.

В 2021 году товарооборот Могилевской области с Хабаровским краем составил $486,5 тыс. И сформирован в основном за счет экспорта. В январе-марте 2022 года товарооборот между двумя регионами уже достиг $126,6 тыс. Основу экспорта составили поставки шин, насосов жидкостных, мясных продуктов, хлеба и мучных кондитерских изделий.

Отвечая на вопросы журналистов о перспективах сотрудничества, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко отметил, что состоявшаяся встреча даст толчок к дальнейшему выгодному взаимодействию.

«Планы у нас огромные. Сегодня прошло заседание рабочей группы, во время которого были оговорены многие вопросы. Самый главный итог – подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Подписан также план мероприятий по его реализации в определенных отраслях. Это сельское хозяйство, сотрудничество по линии промышленности: МАЗ, БЕЛАЗ, тракторное строение и многие другие направления», - сказал он.