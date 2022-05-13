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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ХАБАРОВСКИМ КРАЕМ ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА ВЫРОС В 2,5 РАЗА


09:16 14.05.2022

Товарооборот между Беларусью и Хабаровским краем за I квартал 2022 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

По его словам, несмотря на географическую удаленность, Хабаровский край - важный торгово-экономический партнер для Беларуси.

"Взаимная торговля демонстрирует положительную динамику. В 2021 году товарооборот вырос более чем в 2 раза, за первый квартал этого года - в 2,5 раза. Но не стоит успокаиваться на этих цифрах - наш потенциал гораздо выше", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Товарооборот Беларуси и Хабаровского края в 2021 году вырос в 2,1 раза и составил $18,1 млн. Экспорт также продемонстрировал более чем двукратный рост, до $17,9 млн.

В прошлом году выросли поставки джемов, желе, мармелада, фруктово-орехового пюре с сахаром, солода, алюминиевых прутков и профилей, а также специфических товаров (включая самосвалы, машины и оборудование).

Кроме того, в числе основных позиций экспорта в последние годы были сыры и творог, сливочное масло, изолированные провода и кабели, арматура, крепления из недрагоценных металлов, используемые для мебели, дверей, а также строительные детали из пластмасс.

Основу импорта составили поставки плоского проката из легированной стали, передаточных механизмов машин, оборудования, транспортных средств, мороженой рыбы, лекарственных средств.
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