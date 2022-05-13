Очередное заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере промышленности Беларуси и Нижегородской области Российской Федерации состоялось в онлайн формате 12 мая 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, на заседании обсуждены основные вопросы сотрудничества в сфере кооперационного взаимодействия ОАО «МАЗ» и ООО «ТК КОММАШ-ГРАЗ», а также с предприятиями Группы ГАЗ, развитие сборочного производства на одной из производственных площадок Нижегородской области.

Кроме того, рассматривались варианты сотрудничества в сфере легкой промышленности, одним из которых является открытие в Нижегородской области сетей фирменных магазинов одежды белорусских предприятий легкой промышленности (Элема, Калина, Купалинка, Свитанак и др.)

Еще одной темой обсуждения была проработка возможных вариантов взаимодействия нижегородских компаний ООО «ЭЛЛОЙ» с ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», а ООО «Стандекс РУС» с промышленными предприятиями Беларуси по направлениям: дизайн и прототипирование деталей кабин и салонов, чистовая обработка оснастки для литья и прессования пластмассовых деталей и многое другое.

Товарооборот между Беларусью и Нижегородской областью в 2021 году оставил 85 642,3 тыс. долларов.