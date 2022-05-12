Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует белорусам отказаться от поездки в Шри-Ланку, а находящимся там белорусским гражданам — при необходимости связаться с представителями посольства Беларуси в Индии.

«Принимая во внимание ухудшение внутриполитической ситуации в Шри-Ланке, продолжающиеся массовые протесты и беспорядки, а также введенные властями данного островного государства ограничения на передвижения, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Республики Беларусь в ближайшее время воздержаться от посещения Шри-Ланки без крайней необходимости», - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, находящимся в настоящее время в этой стране белорусским гражданам следует избегать мест массового скопления людей, протестных акций, а также строго соблюдать правила комендантского часа и передвижения по стране, установленные ланкийскими властями.

В случае, если требуется консульская помощь, граждане Беларуси могут обратиться в посольство Беларуси в Индии по телефону для экстренной связи +919 (99) 946-64-45.