Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло 12 мая 2022 года принял участие в переговорах с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяровым.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили вопросы наращивания поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, сотрудничество в сфере племенного животноводства, аграрного образования и другие.

В январе-декабре 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья организаций Республики Беларусь с Хабаровским краем составил 7,5 млн долларов США и увеличился почти в 2 раза по отношению к 2020 году.

В Хабаровский край экспортировалось молоко и молокопродукты, в том числе сыры и творог, сливочное масло, мясо и мясопродукты, солод, вода минеральная, фруктовые джемы.

Из Хабаровского края импортировались преимущественно рыба мороженая и соевые бобы.