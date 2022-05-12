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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ОБСУЖДАЮТ НАРАЩИВАНИЕ ПОСТАВОК ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ
11:34 13.05.2022
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло 12 мая 2022 года принял участие в переговорах с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяровым.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили вопросы наращивания поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, сотрудничество в сфере племенного животноводства, аграрного образования и другие.
В январе-декабре 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья организаций Республики Беларусь с Хабаровским краем составил 7,5 млн долларов США и увеличился почти в 2 раза по отношению к 2020 году.
В Хабаровский край экспортировалось молоко и молокопродукты, в том числе сыры и творог, сливочное масло, мясо и мясопродукты, солод, вода минеральная, фруктовые джемы.
Из Хабаровского края импортировались преимущественно рыба мороженая и соевые бобы.
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