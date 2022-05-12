МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СОГЛАСОВАН РЯД БЕЛОРУССКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЙ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

10:26 13.05.2022 Согласован ряд белорусско-венесуэльских бизнес-мероприятий на ближайшую перспективу во время встречи директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича с послом Венесуэлы в Беларуси Франклином Рамиресом Араке. В ходе состоявшейся 12 мая 2022 года встречи венесуэльскому дипломату представлены возможности Национального центра маркетинга для активизации двустороннего сотрудничества. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, собеседники договорились возобновить прямое взаимодействие с ключевыми игроками внешнеэкономической деятельности Венесуэлы, а также условились о предметном сотрудничестве в сфере поддержки двусторонней торговли.