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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНТРАНСЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
09:16 13.05.2022
Российская делегация под руководством первого замминистра транспорта Андрея Костюка прибыла в Брест.
Белорусскую сторону возглавил замминистра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.
Как сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси, темой встречи стала реализация принятого правительством Беларуси норм постановления № 247.
На примере работы ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-2» российские коллеги изучили механизм перегрузки и перецепки зарегистрированных в ЕС большегрузов.
Данная мера была принята Беларусью в ответ на санкции Евросоюза в отношении белорусских автомобильных перевозчиков.
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