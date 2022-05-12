МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНТРАНСЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

09:16 13.05.2022 Российская делегация под руководством первого замминистра транспорта Андрея Костюка прибыла в Брест. Белорусскую сторону возглавил замминистра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина. Как сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси, темой встречи стала реализация принятого правительством Беларуси норм постановления № 247. На примере работы ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-2» российские коллеги изучили механизм перегрузки и перецепки зарегистрированных в ЕС большегрузов. Данная мера была принята Беларусью в ответ на санкции Евросоюза в отношении белорусских автомобильных перевозчиков.