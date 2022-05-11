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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛАГАЕТ РОССИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В IT-СФЕРЕ


14:51 12.05.2022

Лукашенко предлагает России взаимодействие в IT-сфере. Такое предложение было озвучено сегодня на встрече с послом России в Беларуси Борисом Грызловым.

"Мы не собираемся ее сворачивать (IT-сферу – прим.). Как некоторые тут говорят: вот, там Лукашенко сейчас всех айтишников повыгоняет. Да нет, не зря я этот парк создавал. Он работает и будет работать. Я просто сейчас занимаюсь плотно этим вопросом, потому что мне надо встретиться с айтишниками, и не только в парке", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что ПВТ в Беларуси дал толчок развитию IT-сферы на всех предприятиях, в Академии наук.

"Думаю, мы с Россией тут многое можем сделать. Мы в конце концов должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта, а не на побегушках быть у крупных компаний. Да, деньги, да, миллиарды долларов - все это понятно. Но надо делать с нуля готовый продукт и осваивать его здесь на постсоветском пространстве. Прежде всего в Беларуси и России. Поэтому есть где развернуться", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что на это, естественно, необходимы определенные средства, но это не гигантские деньги.

"Мы вместе можем найти. И необязательно где-то по отдельности. Мы можем в союзном бюджете предусмотреть и определенную тематику развивать", - предложил он.

"Все время в наших отношениях, вы это хорошо знаете не хуже меня, нефть, газ, торговля, поставки, рынок и так далее. Как я часто отмечаю, не было счастья - несчастье помогло, все-таки и эти вопросы у нас решаются. Но не это, наверное, главное для нас сейчас в отношениях. Я так обдумываю эти проблемы, при встрече с президентом России мы будем серьезно еще раз обсуждать, импортозамещение - это вопрос очень важный. Много компетенций и в Беларуси, и в России. Ну, они в силу определенных причин не развивались так, как надо. Слава богу, что эти компетенции существуют", - сказал Лукашенко.

Он привел ряд конкретных примеров по направлениям сотрудничества: "Допустим, сегодня вопрос вопросов - это наш "Интеграл" и то, что он выпускает. И подобные предприятия в России. Солидные заделы мы имеем. И, допустим, "Горизонт". Он для авиастроения производит очень много продукции, о которой даже россияне не знали, как мне недавно доложили. Когда в России показали эту продукцию, все удивились, что это существует. Она связана с управлением и космическими аппаратами, и самолетами. Для беспилотников очень много продукции мы делаем. Поэтому импортозамещение и еще раз импортозамещение".

В первую очередь могут быть задействованы наукоемкие предприятия, включая "БелОМО", "Пеленг" и другие.

"Кооперация и импортозамещение - это те пути, по которым мы должны сегодня продвигаться", - подчеркнул Лукашенко.
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