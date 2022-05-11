Подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Беларуси и наценки ОАО «Белтрансгаз» в привязке к российскому рублю. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, 11 мая 2022 года в Москве состоялась встреча министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова по вопросам сотрудничества в газовой сфере. В переговорах принял участие посол Беларуси в России Владимир Семашко.

«Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в газовой сфере, ход реализации мероприятий в рамках Союзной программы по формированию объединенного рынка природного газа», - говорится в сообщении.

По итогам встречи руководители Минэнерго Беларуси и России подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года.

Как сообщалось ранее, проекты протоколов были одобрены в качестве основы для проведения переговоров указами № 166 и № 167, которые были подписаны 6 мая 2022 года.