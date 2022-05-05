МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГЕНКОНСУЛЬСТВО БЕЛАРУСИ В МЮНХЕНЕ ПРИОСТАНОВИЛО ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ

09:09 11.05.2022 Генконсульство Беларуси в Мюнхене с 10 марта 2022 г. по техническим причинам временно приостановило прием граждан по консульским вопросам, включая оформление виз. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Германии, с указанной даты отменяются визиты по записи. О возобновлении обслуживания граждан в Генконсульстве в Мюнхене будет сообщено дополнительно.