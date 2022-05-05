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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЕНКОНСУЛЬСТВО БЕЛАРУСИ В МЮНХЕНЕ ПРИОСТАНОВИЛО ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ
09:09 11.05.2022
Генконсульство Беларуси в Мюнхене с 10 марта 2022 г. по техническим причинам временно приостановило прием граждан по консульским вопросам, включая оформление виз.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Германии, с указанной даты отменяются визиты по записи.
О возобновлении обслуживания граждан в Генконсульстве в Мюнхене будет сообщено дополнительно.
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