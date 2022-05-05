Национальный центр маркетинга (НЦМиКЦ) совместно с посольством Беларуси в Пакистане и при поддержке Ассоциации торговцев лесопродукцией Пакистана (APTTA) организует 31 мая 2022 г. B2B переговоры с пакистанскими компаниями-импортерами продукции деревообработки (пиломатериалы, ДСП, ДВП, фанера и др.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, мероприятие пройдет в онлайн формате, рабочий язык – английский.

К настоящему моменту 24 компании Ассоциации APTTA уже подтвердили готовность принять участие в переговорах и установить прямые контакты с белорусскими поставщиками.

АРТТА – Ассоциация торговцев лесопродукцией Пакистана – занимается торговлей древесиной и сопутствующими товарами, а также разрабатывает основы политики для улучшения деловой среды и экономического роста в данной сфере.

Для получения дополнительной информации и регистрации в качестве участника мероприятия необходимо обращаться в управление международного сотрудничества Национального центра маркетинга: тел. (+375-17) 328-46-25; email: .