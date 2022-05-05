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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ТРИ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
12:51 10.05.2022
Постановлением Совета министров № 282 от 6 мая 2022 г. одобрены проекты международной технической помощи (МТП), а также определены министерства и ведомства, которые будут обеспечивать координацию и эффективный контроль за их реализацией.
Как сообщает Национальный правовой портал, будет реализованы следующие проекты:
«Повышение компетентности аварийных служб в части выполнения обязанностей, касающихся готовности и реагирования в случае радиологических аварийных ситуаций и оперативного оповещения» – Министерство по чрезвычайным ситуациям;
«Адаптация системы реагирования на чрезвычайные ситуации Республики Беларусь к функционированию в неблагоприятной глобальной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19» – Министерство по чрезвычайным ситуациям;
«Укрепление потенциала Министерства здравоохранения в области регулирования в целях обеспечения эффективной радиационной защиты работников, населения и пациентов в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ» – Министерство здравоохранения.
Проекты МТП одобрены на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совмине.
Постановление вступило в силу 6 мая 2022 г.
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