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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТАЙВАНЬ ВВЕЛ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПОСТАВКИ В БЕЛАРУСЬ


10:05 10.05.2022

Тайвань распространил на Беларусь действие ранее веденных в отношении России мер экспортного контроля над поставками высокотехнологичных товаров. Об этом говорится в сообщении Минэкономики Тайваня.

«Ввиду активного участия Беларуси в российском вторжении в Украину, а также в целях участия в международном сотрудничестве, перечень высокотехнологичных товаров, экспортируемых в Россию, изменен на перечень высокотехнологичных товаров, экспортируемых в Россию и Беларусь», - говорится в сообщении.

Перечень насчитывает 57 наименований, включая телекоммуникационное оборудование, процессоры, чипы памяти, частотно-регулируемые приводы двойного гражданского и военного назначения, оборудование для производства полупроводников.

Экспорт таких товаров в Беларусь возможен только по основании отдельной лицензии.
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