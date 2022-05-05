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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ВНЕСУТ ПОПРАВКИ В СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ НА ГАЗ
09:09 10.05.2022
Лукашенко подписал 6 мая указы № 166 и № 167, которыми одобрены в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении поправок в межправительственные соглашения Беларуси и России от 25 ноября 2011 года, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, одобрены проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, а также проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз".
Правительство Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов, внесение в них изменений, не имеющих принципиального характера, и подписание при достижении договоренности в пределах одобренных проектов.
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