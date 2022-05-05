МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ТАДЖИКИСТАН ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

13:39 06.05.2022 Посол Беларуси Виктор Денисенко и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время встречи также рассмотрены перспективы реализации совместных проектов. В целом отмечена обоюдная заинтересованность в активизации взаимодействия двух стран в области энергетики.