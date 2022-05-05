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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТАДЖИКИСТАН ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
13:39 06.05.2022
Посол Беларуси Виктор Денисенко и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума обсудили сотрудничество в энергетической сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время встречи также рассмотрены перспективы реализации совместных проектов.
В целом отмечена обоюдная заинтересованность в активизации взаимодействия двух стран в области энергетики.
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