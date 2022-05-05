МТЗ и Росагролизинг заключили ценовое соглашение на поставку тракторов BELARUS мощностью 80-155 л.с. Об этом сообщил заместитель маркетинг-директора ОАО «МТЗ» по коммерческой работе на рынках СНГ Михаил Вардугин.

«Конкретное количество тракторов в соглашении не прописано – мы условились, что поставки будут под заявки клиентов. На сегодняшний день в адрес Росагролизинга отгружено 100 тракторов, в ближайшей перспективе ожидается отгрузка еще 50 единиц техники», - отметил Михаил Вардугин, слова которого цитирует Telegram-канал МТЗ.

Кроме того, по его словам, в стадии заключения находится ценовое соглашение между ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» и АО «Росагролизинг» на поставку техники холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ».