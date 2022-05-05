МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВОПРОСЫ УПРОЩЕНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК БЕЛАРУСИ И АРМЕНИИ РАССМОТРЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В ЕРЕВАНЕ

10:57 06.05.2022 Посол Беларуси в Армении Александр Конюк и министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян обсудили перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи также обсуждены вопросы упрощения грузоперевозок, развития межрегиональных связей, обмен визитами профильных ведомств. Собеседники отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия.