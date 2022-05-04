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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОЛОВЧЕНКО И МИШУСТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ


09:19 06.05.2022

Состоялся телефонный разговор Романа Головченко с Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.

«Премьер-министры Беларуси и России сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и подчеркнули важность выработки совместных решений по всем направлениям взаимодействия на фоне санкционного давления», - говорится в сообщении.

Основное внимание было уделено реализации договоренностей в области топливно-энергетического комплекса, импортозамещения, промышленности и других сферах.

Роман Головченко и Михаил Мишустин также подчеркнули нацеленность на дальнейшее укрепление союзнических отношений во всех сферах.
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