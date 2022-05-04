Состоялся телефонный разговор Романа Головченко с Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.

«Премьер-министры Беларуси и России сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и подчеркнули важность выработки совместных решений по всем направлениям взаимодействия на фоне санкционного давления», - говорится в сообщении.

Основное внимание было уделено реализации договоренностей в области топливно-энергетического комплекса, импортозамещения, промышленности и других сферах.

Роман Головченко и Михаил Мишустин также подчеркнули нацеленность на дальнейшее укрепление союзнических отношений во всех сферах.