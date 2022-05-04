В Министерстве спорта и туризма обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма между Республикой Беларусь и столицей Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минспорта, председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева рассказала о переориентации в условиях пандемии и политического обострения. Также российская сторона презентовала сервис RussPuss, программы «Город открытий», «Две столицы – миллион впечатлений» и другие.

«Беларусь для жителей Москвы очень привлекательна. Традиционно пользуются спросом такие виды туризма как военно-патриотический, медицинский, оздоровительный, экологический и детский. Поэтому мы в первую очередь заинтересованы в проведении совместных маркетинговых компаний и организации ознакомительных пресс-туров, - рассказала Екатерина Проничева. – Восхищает и проделанная работа в республике по популяризации агроэкотуризма, стимулированию и поддержке этого вида туризма со стороны государства. Сегодня агроусадьбы – это национальный бренд белорусов».

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отметил, что в перспективе для туристов Ирана, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая следует создавать комбинированные авиатуры Минск – Санкт-Петербург-Москва, которые пользовались бы популярностью. И первым шагом к реализации такого проекта должно стать взаимное признание виз на уровне Союзного государства.