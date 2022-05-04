МИНСК, 5 мая /ЭКОПРЕСС/. ОАО «БМЗ» и ООО «Цинкум» (входит в холдинг USM) подписали долгосрочный контракт на поставку 500 тыс. тонн пыли газоочисток электросталеплавильного производства БМЗ с целью ее экологически ответственной утилизации в Курской области и вовлечения полученных продуктов переработки в экономику замкнутого цикла.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БМЗ, Цинкум – один из проектов нового направления Urban Mining в холдинге USM по производству оксида цинка из вторичных источников. На строящемся заводе Цинкум со 2 полугодия 2024 г. ежегодно будет перерабатываться свыше 100 тыс. тонн пыли газоочисток электросталеплавильных производств России и других стран Евразийского экономического союза.

По словам представителя «БМЗ», основополагающей ценностью предприятия является постоянное снижение воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности и транспортировки продукции. Поставка накопленной и образующейся пыли в герметичных мягких контейнерах («биг-бегах») на переработку подчеркивает экологическую ответственность БМЗ.

В свою очередь гендиректор ООО «Цинкум» Павел Митрофанов отметил, что «проект Цинкум - это экологичная переработка пыли по принципу безотходного производства. Сотрудничество с БМЗ – это пример эффективного взаимодействия в сфере переработки отходов металлургического производства».