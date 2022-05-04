Беларусь заинтересована в увеличении количества российских туристов. Об этом заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил во время встречи с председателем Комитета по туризму Москвы Екатериной Проничевой.

Игорь Петришенко обратил внимание на то, что после снятия связанных с пандемией ограничений туристическая сфера активизируется.

"Для нас сотрудничество с Москвой всегда было, есть и будет приоритетом, поскольку и по товарообороту, и по экспорту туристических услуг цифры хорошие, наблюдается тенденция к их росту. Мне кажется, надо туристическую сферу вывести в авангард нашего взаимодействия. Многие наши маршруты полюбились москвичам: и Минск, и Гомель, и Могилев, и Витебск. Популярен и агроэкотуризм, и оздоровительный, и медицинский туризм", - отметил вице-премьер, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его мнению, целесообразно подписать документ о сотрудничестве между Национальным агентством по туризму Беларуси и комитетом по туризму Москвы.

"Нужен не просто рамочный документ, а предметный, конкретный план или дорожная карта со сроками, с туристическими компаниями", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Вице-премьер отметил большой потенциал взаимодействия Беларуси и Москвы в туристической сфере и констатировал, что рассчитывает на его дальнейшее расширение.

"Мы заинтересованы, чтобы было активное взаимодействие по линии наших туристических организаций. Готовы по всем видам туризма, которые интересны москвичам, предоставить соответствующие услуги", - добавил он.