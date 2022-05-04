Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Монголии проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям: растениеводство и сельское хозяйство; интенсивное сельское хозяйство; машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства.

Заявки на конкурс принимаются по 6 июня 2022 г.