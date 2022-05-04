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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ТОВАРООБОРОТ С ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ЗА СЧЕТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


11:37 05.05.2022

Придать стимул развитию биржевой торговли между Беларусью и Пензенской областью Российской Федерации планируется путем привлечения на белорусскую биржевую площадку предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом заявил начальник управления перспективных биржевых товаров Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Максим Хомич во время встречи с представителями Пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», которая состоялась в рамках визита делегации БУТБ в Пензенскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии, организованном при поддержке Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области, приняли участие около 30 руководителей производственных и торговых организаций региона.

«Небольшие частные компании и индивидуальные предприниматели могут стать главной движущей силой в деле развития биржевой торговли между Беларусью и Пензенской областью. Они по определению более гибкие и мобильные, легче адаптируются к изменяющимся условиям и, как правило, не боятся использовать новые инструменты, упрощающие ведение бизнеса. Поэтому мы ожидаем, что именно субъекты малого и среднего бизнеса будут основными пользователями биржевой торговой площадки. Об этом свидетельствует и опыт работы с соседними регионами России, такими как Воронежская, Нижегородская, Самарская и Рязанская области, где биржевые торги уже являются неотъемлемой частью деятельности многих компаний как в сфере закупок, так и в сбыте готовой продукции. Такое же плодотворное сотрудничество хотелось бы наладить и с деловыми кругами Пензенской области», – подчеркнул Максим Хомич.

Презентация возможностей биржевой торговли вызвала интерес у представителей местного бизнеса, при этом в ходе B2B-переговоров ряд компаний выразили желание аккредитоваться на БУТБ для участия в торгах. Учитывая значительную долю продукции АПК в структуре экспорта Пензенской области, наиболее перспективными товарами для реализации в Республике Беларусь через биржевую площадку являются кормовые добавки, зерно, растительные масла и семена масличных культур. В свою очередь белорусские предприятия готовы поставлять в Пензенскую область продукцию химии и нефтехимии, а также молокопродукты, прежде всего сухое молоко и сыворотку.
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