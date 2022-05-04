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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РАБОТНИКИ ГОСАТОМНАДЗОРА БЕЛАРУСИ ПРОШЛИ СТАЖИРОВКУ В СЕМТУ РОСТЕХНАДЗОРА
10:24 05.05.2022
Специалисты Госатомнадзора Беларуси 27-29 апреля 2022 года прошли стажировку в СЕМТУ Ростехнадзора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомндзоре, белорусские специалисты приняли участие в выездной проверке Северо-Европейским межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) Ленинградского металлического завода АО «Силовые машины».
В ходе стажировки изучены подходы к организации и осуществлению Ростехнадзором государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности источников ионизирующего излучения, в том числе применяемых в гамма-дефектоскопии.
В рамках надзорных мероприятий проводился как анализ документации по организации радиационной безопасности на радиационном объекте, так и проверка функционирования основных систем и элементов, важных для его безопасности.
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