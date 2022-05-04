ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» представило эффективные решения для горной отрасли на фирменном стенде в рамках XXVI Международной выставки машин и оборудования для горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности MiningWorld Russia-2022, которая прошла 26-28 апреля в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках выставки состоялись официальные переговоры с ключевыми потребителями продукции БЕЛАЗ в Российской Федерации: ООО «Восточная горнорудная компания», АО «Руссдрагмет», ООО «Озерный горно-обогатительный комбинат», ООО «Горнорудная компания «Алатау» и другими.

Представители БЕЛАЗа ознакомили посетителей стенда с модельной линейкой карьерной техники, представили решения для горнодобывающей промышленности, которые помогают потребителям повышать производительность и безопасность работ на совершенно новый уровень. Так, были продемонстрированы перспективные направления в русле мировых тенденций по использованию альтернативных источников энергии в карьерной технике: самосвалы на аккумуляторных батареях, дизель-троллейвозы, роботизированный комплекс. Данные новинки завода эффектно выстроились в виде масштабных моделей в специальной выставочной зоне стенда.

Особой популярностью у посетителей пользовалась зона BELAZ-Shop, где выстроились аксессуары в эксклюзивном фирменном дизайне.