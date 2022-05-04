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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УКРАИНА И ПАРТНЕРЫ ПОКИНУЛИ ЗАЛ ИЗ-ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ В ФОРУМЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОБСЕ


16:37 04.05.2022

Делегации Украины и стран-партнеров в ОБСЕ в среду провели демарш и покинули зал заседания из-за начала председательства Беларуси в Форуме сотрудничества по безопасности (ФБС) ОБСЕ, одном из двух постоянно действующих директивных органов организации. Об этом сообщает Укринформ.

Четырехмесячное председательство в форуме в конце апреля по ротации перешло к Беларуси. Перед этим Украина и многие другие страны-участницы ОБСЕ сигнализировали, что в нынешних условиях, когда Беларусь является со-агрессором в войне России против Украины, председательство Минска в директивном органе ОБСЕ представляется невозможным.

Украинская делегация сегодня официально заявила, что не считает возможным принять тот факт, что дискуссии в ФБС ОБСЕ будут проходить под председательством Беларуси и повестка дня этого органа будет определяться "государством-участником, которое поддерживает продолжающуюся полномасштабную войну в регионе ОБСЕ".

Украина считает "неприемлемым и даже вредным для буквы и духа обязательств в военно-политическом измерении то, что государство, активно причастное к грубому нарушению принципов и обязательств ОБСЕ со стороны Российской Федерации, будет председательствовать на ФБС ОБСЕ".

"Мы сожалеем, что Беларусь не отказалась от своей очереди возглавить ФБС. Сам факт ее председательства - оскорбление принципов, на которых базируется наша организация", - заявили в украинской миссии.

Представитель Украины заявил, что такое положение дел делает невозможным продолжение делегацией Украины привычного участия в заседании ФБС под председательством Беларуси, и покинул зал. Демарш поддержали и представители стран-партнеров.
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