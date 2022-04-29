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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» И РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О КООПЕРАЦИИ
15:17 04.05.2022
ОАО «Могилевлифтмаш» и АО «Щербинский лифтостроительный завод подписали соглашение о кооперации. Документ подписан в рамках визита заместителя министра промышленности и торговли РФ Евтухова в Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Могилевлифтмаш», направления кооперации: обработанное литье, лебедки, узлы безопасности, подьемники для инвалидов, малогрузовых лифтов и эскалаторов.
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