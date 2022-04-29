МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» И РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О КООПЕРАЦИИ

15:17 04.05.2022 ОАО «Могилевлифтмаш» и АО «Щербинский лифтостроительный завод подписали соглашение о кооперации. Документ подписан в рамках визита заместителя министра промышленности и торговли РФ Евтухова в Беларусь. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Могилевлифтмаш», направления кооперации: обработанное литье, лебедки, узлы безопасности, подьемники для инвалидов, малогрузовых лифтов и эскалаторов.