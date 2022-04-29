ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» приняло участие в национальной экспозиции Республики Беларусь на международной выставке Zimbabwe International Trade Fair, которая прошла в одном из самых крупных городов Зимбабве - Буловайо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках выставки представители компании «БЕЛАЗ» и официальный дилер в регионе компания Sohra OVERSEAS FZE провели переговоры с топ-менеджерами Национальной алмазодобывающей компании Зимбабве ZCDC, которая эксплуатирует более 20 карьерных самосвалов грузоподъемностью 55 тонн и другую спецтехнику БЕЛАЗ, а также с угольной компанией HWANGE Colliery.

Кроме того, проведен ряд встреч с компаниями, которые осуществляют добычу подземным способом. Достигнуты определенные договоренности по развитию сотрудничества и укреплению деловых связей.

«Зимбабвийцы оказались под большим впечатлением от VR оборудования, которое БЕЛАЗ представил на своем стенде. При любой возможности каждый наш посетитель стремился окунуться в мир виртуальной реальности и посетить производственные цеха карьерной техники в Жодино или ознакомиться с работой гигантов «БЕЛАЗ» прямо на месторождениях», - отметили в пресс-службе.

Зимбабве – африканское государство, активно развивающее горнодобычу. Страна имеет значительные запасы каменного угля, алмазов, золота, лития, меди. Сегодня в Зимбабве работают белорусские карьерные самосвалы грузоподъемностью 55 и 130 тонн, бульдозеры, погрузчики, тягачи-эвакуаторы и поливооросительные машины. Зимбабве находится в числе перспективных направлений экспорта техники «БЕЛАЗ».