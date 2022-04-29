БелГИСС и Узбекский центр научных испытаний и контроля качества (UzTest) заключили 29 апреля 2022 г. соглашение о партнерстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, стороны будут взаимодействовать в вопросах подготовки специалистов, в том числе получении ими практических навыков в области технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия.

Планируется проведение соответствующих семинаров, вебинаров, практикумов, конференций, консультационных мероприятий.

Еще одно направление сотрудничества – работы по сертификации систем менеджмента, подтверждению соответствия и проведению испытаний продукции.