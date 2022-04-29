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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛГИСС И УЗБЕКСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
12:33 04.05.2022
БелГИСС и Узбекский центр научных испытаний и контроля качества (UzTest) заключили 29 апреля 2022 г. соглашение о партнерстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, стороны будут взаимодействовать в вопросах подготовки специалистов, в том числе получении ими практических навыков в области технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия.
Планируется проведение соответствующих семинаров, вебинаров, практикумов, конференций, консультационных мероприятий.
Еще одно направление сотрудничества – работы по сертификации систем менеджмента, подтверждению соответствия и проведению испытаний продукции.
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