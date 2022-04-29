Правительственная делегация Липецкой области в рамках визита в Беларусь посетила холдинг «АМКОДОР».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на переговорах были рассмотрены вопросы закупки предприятиями Липецкой области коммунальной, строительной и сельскохозяйственной техники, варианты кооперации по изготовлению комплектующих для продукции холдинга «АМКОДОР».

Кроме того, обсуждены возможности по организации сборочных производств на территории Липецкой области.