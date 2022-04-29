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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОБСУЖДАЕТ СВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ВТО
09:14 04.05.2022
Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская 29 апреля 2022 г. встретилась с заместителем генерального директора Всемирной торговой организации Чжаном Сянчэнем
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обменялись мнениями относительно текущего состояния процесса присоединения Беларуси к ВТО и перспектив расширения взаимодействия между Беларусью и секретариатом организации.
Ч. Сянчэнь выразил поддержку прагматичному подходу белорусской стороны, которая последовательно продолжает работу по совершенствованию внутреннего законодательства в соответствии с требованиями ВТО, реализации иных необходимых мер на национальном уровне.
Постоянный представитель Беларуси подчеркнула важность консультативного и технического содействия со стороны ВТО, которое способствует укреплению экспертного и институционального потенциала белорусских государственных органов и торговых структур.
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