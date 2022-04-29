Беларусь и Россия углубят сотрудничество в производстве лекпрепаратов.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на встрече белорусские и российские специалисты договорились передать перечень всех производимых белорусских лекпрепаратов для проработки их дополнительных поставок в Россию.

Кроме того, обсуждены вопросы взаимодействия в рамках совместной рабочей отраслевой подгруппы, в частности импортозамещения товаров критического импорта, в том числе фармсубстанций, организации кооперационных цепочек.

Во встрече приняли участие замминистра Борис Андросюк, руководитель управляющей компании холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич, заместитель руководителя Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Екатерина Шикина и заместитель руководителя АО "Татхимфармпрепараты" Александр Анисимов.

Представители Минпромторга России также посетили РУП "Белмедпрепараты". Здесь они встретились с руководителями организаций-участников холдинга "Белфармпром".