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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ УГЛУБЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕКПРЕПАРАТОВ
16:55 29.04.2022
Беларусь и Россия углубят сотрудничество в производстве лекпрепаратов.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на встрече белорусские и российские специалисты договорились передать перечень всех производимых белорусских лекпрепаратов для проработки их дополнительных поставок в Россию.
Кроме того, обсуждены вопросы взаимодействия в рамках совместной рабочей отраслевой подгруппы, в частности импортозамещения товаров критического импорта, в том числе фармсубстанций, организации кооперационных цепочек.
Во встрече приняли участие замминистра Борис Андросюк, руководитель управляющей компании холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич, заместитель руководителя Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Екатерина Шикина и заместитель руководителя АО "Татхимфармпрепараты" Александр Анисимов.
Представители Минпромторга России также посетили РУП "Белмедпрепараты". Здесь они встретились с руководителями организаций-участников холдинга "Белфармпром".
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