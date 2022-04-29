ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ УГЛУБЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕКПРЕПАРАТОВ


16:55 29.04.2022

Беларусь и Россия углубят сотрудничество в производстве лекпрепаратов.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на встрече белорусские и российские специалисты договорились передать перечень всех производимых белорусских лекпрепаратов для проработки их дополнительных поставок в Россию.

Кроме того, обсуждены вопросы взаимодействия в рамках совместной рабочей отраслевой подгруппы, в частности импортозамещения товаров критического импорта, в том числе фармсубстанций, организации кооперационных цепочек.

Во встрече приняли участие замминистра Борис Андросюк, руководитель управляющей компании холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич, заместитель руководителя Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Екатерина Шикина и заместитель руководителя АО "Татхимфармпрепараты" Александр Анисимов.

Представители Минпромторга России также посетили РУП "Белмедпрепараты". Здесь они встретились с руководителями организаций-участников холдинга "Белфармпром".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2022
валюта курс
EUR 2.7896
USD 2.6534
RUB 3.6694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7818 -0.0078
USD 2.6318 -0.0216
RUB 3.6903 +0.0209
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7750 2.7890
USD 2.6200 2.6350
RUB 2.9000 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0680
EUR/RUB 75.0000 95.7000
USD/RUB 71.0000 89.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте