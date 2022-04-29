Беларусь и Узбекистан обсуждают сотрудничество в торфяной промышленности.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго Беларуси, перспективы реализации совместных проектов рассмотрены во время визита 25-28 апреля делегации государственного производственного объединения «Белтопгаз» во главе с заместителем генерального директора ГПО Валерием Ковалевым в Ташкент, где прошли переговоры с руководством Государственного комитета лесного хозяйства Узбекистана.

В частности, рассмотрены возможности организации поставок белорусских торфяных субстратов лесохозяйственным производствам Узбекистана для дальнейшего использования в качестве основы для выращивания саженцев лесных насаждений.

Торфяные заводы Беларуси имеют хороший опыт в сфере производства грунтов для высадки семян и выращивания саженцев деревьев для лесохозяйственных организаций и готовы экспортировать данную продукцию на рынок Узбекистана.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность во взаимовыгодном партнерстве. В ближайшее время будут отработаны логистика поставок и условия взаимодействия.

Организации торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» поставляют на внешние рынки как топливный торф, так и торфяную продукцию нетопливного назначения. В 2021 году экспорт вырос на 27,3% по сравнению с 2020 годом и составил 200,4 тыс. тонн. Поставки торфа осуществлялись в 24 страны.