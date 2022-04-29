Немецкий производитель бытовой химии и косметики Henkel прекращает свою деятельность в Беларуси. Об этом сообщается в годовом отчете компании.

«…учитывая развитие войны на Украине, в середине апреля мы решили прекратить свою деятельность в России. Кроме того, мы приняли решение прекратить свою деятельность в Беларуси. Это затронет годовой объем продаж на общую сумму около 1 млрд евро и более 2500 сотрудников», - говорится в документе.

Henkel — один из крупнейших производителей бытовой химии, косметических и строительных товаров, включая такие бренды как: Persil, Losk, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, "Момент" и другие.