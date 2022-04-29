Делегация Липецкой области ознакомилась с экспортным потенциалом Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.

Так, гостям рассказали о полезных инструментах Национального центра маркетинга, в том числе возможностях проведения маркетинговых исследований под потребности липецких организаций и участия российских производителей в процедурах закупок на белорусских электронных площадках, администрируемых центром.

При этом особый акцент сделан на экспортный потенциал Беларуси, а также оказываемые центром услуги для российских компаний по поиску белорусских поставщиков.

Кроме того, директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич встретился с директором Международного агентства продвижения экспорта (РФ) Юрием Шурыгиным.

В ходе встречи было отмечено, что спектр сфер взаимодействия более чем широк – это сотрудничество по организации бизнес-миссий, образовательных мероприятий и мастер-классов для компаний, проведению маркетинговых исследований и многое другое.

Направления взаимовыгодного партнерства легли в основу меморандума о сотрудничестве, который был подписан по итогам встречи.