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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ БЕЛАРУСИ
11:56 29.04.2022
Делегация Липецкой области ознакомилась с экспортным потенциалом Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.
Так, гостям рассказали о полезных инструментах Национального центра маркетинга, в том числе возможностях проведения маркетинговых исследований под потребности липецких организаций и участия российских производителей в процедурах закупок на белорусских электронных площадках, администрируемых центром.
При этом особый акцент сделан на экспортный потенциал Беларуси, а также оказываемые центром услуги для российских компаний по поиску белорусских поставщиков.
Кроме того, директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич встретился с директором Международного агентства продвижения экспорта (РФ) Юрием Шурыгиным.
В ходе встречи было отмечено, что спектр сфер взаимодействия более чем широк – это сотрудничество по организации бизнес-миссий, образовательных мероприятий и мастер-классов для компаний, проведению маркетинговых исследований и многое другое.
Направления взаимовыгодного партнерства легли в основу меморандума о сотрудничестве, который был подписан по итогам встречи.
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