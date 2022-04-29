Под руководством экономических ведомств Беларуси и Китая с 26 по 28 апреля 2022 года в онлайн-формате проведен четвертый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций между странами.

В заседаниях также принял участие широкий круг представителей отраслевых регуляторов Беларуси и Китая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики Беларуси, по итогам состоявшихся экспертных обсуждений сторонами достигнут существенный прогресс в согласовании ряда глав будущего соглашения, в частности затрагивающих вопросы особенностей торговли услугами в ключевых секторах, электронной торговли, инвестиций и общих положений.

Кроме того, странами принято решение о начале формирования обязательств по доступу на рынок услуг и условий осуществления инвестиционной деятельности.

«Соглашение будет способствовать дальнейшему расширению торгово-экономических отношений между Беларусью и Китаем в охватываемых документом сферах и созданию возможностей для максимальной реализации их потенциала», - отметили в министерстве.