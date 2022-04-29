Воронежская область заинтересована в покупке белорусской техники и взаимных инвестициях. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев во время встречи 28 апреля 2022 года с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Еще одна важная тема - производственная кооперация.

"Вы уже посетили ряд предприятий машиностроительной отрасли. Мы постоянно работаем над обновлением модельного ряда техники с учетом особенностей тех или иных регионов. Если будут какие-то специфические требования от вас, готовы их учитывать в своих производственных планах. Мы заинтересованы в увеличении поставок в ваш регион коммунальной, дорожно-строительной техники, - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства. - Реализация дорожно-строительных проектов тоже может вывести наше сотрудничество на новый уровень. Это касается как строительства и реконструкции дорожной сети, так и мостовых сооружений".

У белорусской стороны есть различные предложения и по взаимодействию в сфере агропромышленного комплекса. "Если будет интерес к сотрудничеству в сфере ЖКХ, водоподготовки, водоочистки, тоже готовы предлагать экономные и оптимальные решения для насущных проблем жителей региона", - добавил премьер-министр.

Также он подчеркнул важность реализации совместных научных и научно-производственных проектов, сотрудничества в сфере здравоохранения.

По итогам встречи стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве на 2022-2024 годы.

Товарооборот Беларуси и Воронежской области в 2021 году составил $348,1 млн (128,3% к 2020-му), экспорт - $216,9 млн (116,3%). Основные позиции белорусского экспорта - сыры и творог, сливочное масло, говядина, изделия из металлов, используемые для пайки, металлоконструкции из черных металлов, пластмассовая тара, части и принадлежности для автомобилей и тракторов и другие товары. Из Воронежской области поставляются подсолнечное масло, семена подсолнечника, маргарин, синтетический каучук, красящие вещества, отходы и лом черных металлов, плиты, листы, пленка из пластмасс и иная продукция.